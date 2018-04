Ibrahimovic à la Coupe du monde ? Des chances ''très élevées''

C’est en tout cas ce que laisse entendre le message posté ce dimanche, sur Twitter, par l’attaquant des Los Angeles Galaxy.

Le Suédois, plus que jamais tenté par une participation à la prochaine coupe du monde russe, a ainsi écrit : ''La chance de me voir jouer la Coupe du monde est ''skyhöga''''. Un terme suédois que l’on pourrait traduire par ''très élevées'', voire ''extrêmement élevées''. L’avant-centre devrait donc très rapidement sortir de sa retraite internationale.

The chance of me playing in the World Cup is skyhöga #FifaWorldCup2018