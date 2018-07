Hazard: "Mbappé mérite déjà le Ballon d'or"

Le duel à distance entre Eden Hazard et Kylian Mbappé sera particulièrement scruté lors de la demi-finale de la Coupe du monde entre la Belgique et la France, mardi en Russie. Le Belge s'est montré particulièrement élogieux à propos du prodige français de 19 ans au cours d'un entretien accordé à beIN SPORTS et diffusé ce dimanche.

"Je l'ai déjà eu quelques fois au téléphone, confie d'ailleurs le leader des Diables Rouges. Il a dû regarder des vidéos de moi quand il était plus jeune. Maintenant c'est moi qui regarde ses vidéos de temps en temps. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait, surtout à son âge. Dans le football moderne on n'avait jamais connu ça."

Alors que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar sont éliminés, l'attaquant tricolore peut-il prétendre au Ballon d'or ? "Bien sûr, sur ce qu'il montre, rétorque le capitaine belge. Sauf que maintenant c'est par rapport aux buts qu'il va marquer puisqu'il n'y a plus que ça qui compte... Potentiellement et qualitativement, il le mérite déjà dès maintenant."