Hazard: "C’est comme si on avait gagné"

S’il regrette évidemment la défaite de la Belgique contre l’équipe de France (0-1) en demi-finale de la Coupe du monde 2018, cet été en Russie, Eden Hazard n’en revient toujours pas de l’accueil réservé par les supporters lors du retour des Diables Rouges à Bruxelles, après la compétition.

"On a perdu contre l'équipe de France, mais quand je vois la réception qu’on a eue à Bruxelles, c’est comme si on avait gagné. Je ne pense pas que ça aurait été différent. Donc je n’ai pas la Coupe du monde, mais je me dis que c’est comme si je l’avais", a confié le capitaine belge à Téléfoot.