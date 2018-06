Egypte: Retraite internationale pour Salah ?

Alors que l’Egypte, défaite par l’Uruguay (0-1) et la Russie (1-3), est éliminée de la Coupe du monde avant même son dernier match de poule contre l’Arabie Saoudite ce lundi, Mohamed Salah, la star des Pharaons, envisagerait de prendre sa retraite internationale.

Selon CNN, le buteur de Liverpool serait touché par la polémique née de ses photos avec le très controversé dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, lequel a profité de la convalescence du joueur pour mettre en scène leur rencontre en marge d’un entraînement de la sélection égyptienne à Grozny.

Désigné citoyen d’honneur de Tchétchénie, Mohamed Salah ne supporterait pas que son image soit ainsi utilisée à des fins politiques, rapporte la chaîne américaine, qui croit savoir que l’intéressé aurait fait le choix de se consacrer à son club désormais.

