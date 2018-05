Des millions de précommandes pour le maillot du Nigéria

Un véritable carton. Alors qu’il ne sera commercialisé que le 29 mai, le nouveau maillot du Nigeria, dévoilé pourtant il y a près de trois mois et dont les copies s’arrachent, fait déjà l’objet de 3 millions de précommandes !

Une information révélée jeudi dernier par Nike, et confirmée par le vice-président de la fédération nigériane.

"Ils nous ont dit que c’était le maillot qui se vendait le mieux, à cause de son côté unique. Il parle à tout le monde, d’un point de vue sportif mais aussi au niveau de la mode, a déclaré Shehu Dikko à ESPN. Ces trois millions ne représentent pas des ventes réelles, mais des commandes de tous leurs magasins à travers le monde, pour qu’ils ne soient pas en rupture de stock."

