Croatie: Rakitic et Mandzukic préservé face à l'Islande

Mardi prochain, la troisième et dernière journée du groupe D de la Coupe du monde verra l'Islande, le Nigeria et l'Argentine batailler pour une place en huitièmes de finale de l'épreuve, là où les Croates ont eux déjà validé leur qualification. Et au moment de défier les insulaires, la Croatie se privera délibérément de Sime Vrsaljko, Ante Rebic, Ivan Rakitic et Mario Mandzukic.

Ces quatre hommes, sous la menace d'une suspension en cas de nouveau carton jaune, seront préservés et invités à rester sur le banc de touche, a indiqué le sélectionneur Zlatko Dalic. Par ailleurs, Marcelo Brozovic est lui déjà suspendu.