Croatie-Modric: "On mérite la victoire"

Vainqueurs 3-0 de l’Argentine jeudi pour le premier match de la deuxième journée du Groupe D, les Croates ont décroché du même coup leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Pour le plus grand plaisir de Luka Modric, auteur du deuxième but des siens d’une magnifique frappe de l’extérieur de la surface.

"On est très satisfaits de notre performance. On voulait empêcher Messi de recevoir le ballon, parce que c’est le joueur le plus dangereux. On a eu plus de possession en deuxième période et après l’erreur de Caballero on a poussé et on a réussi à inscrire deux buts de plus. On mérite la victoire", a commenté le milieu de terrain du Real Madrid après la rencontre.