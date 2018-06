Croatie: Kalinic viré de la sélection ?

Ainsi, comme le révèlent certains envoyés spéciaux, le buteur Nikola Kalinic n’aurait pas apprécié la décision de son sélectionneur Zlatko Dalic de le placer sur le banc des remplaçants contre le Nigeria samedi soir. Le buteur de l’AC Milan aurait même refusé de rentrer en jeu durant la deuxième période, prétextant un mal de dos.

N’ayant pas apprécié le comportement de son joueur, Dalic tiendra une conférence de presse dans l’après-midi pour annoncer la probable exclusion de la sélection de Kalinic.

Croatia head coach Zlatko Dalic is expected to send Milan forward Nikola Kalinic home from the #WorldCup today. Kalinic was unhappy in the squad and refused to come on as a sub vs Nigeria, claiming he had a back problem. Croatian pess conference at 16:15 CET. #CRO