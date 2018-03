Jeune technicien, Gareth Southgate (47 ans) avait concocté une séance particulièrement ludique pour ses hommes lundi matin au centre d'entraînement de Tottenham, à la veille du match amical contre l’Italie à Wembley.

Et Marcus Rashford et ses coéquipiers se sont bien amusés avec des fusées en mousse, lors d’un exercice censé améliorer leur souplesse. Mais qui a aussi servi à resserrer les liens, un objectif atteint à en croire les sourires illuminant les visages des Three Lions. Un sourire que certains risquent de bientôt perdre, car qu’il existe encore de nombreuses incertitudes quant à la composition du groupe de 23 pour la Coupe du monde en Russie.

Hart troisième choix ?

"Il y a 31 ou 32 joueurs en compétition et personne ne sait ce qui se passera dans les prochaines semaines", a reconnu le sélectionneur anglais en conférence de presse, avant de préciser: "Il n'est pas trop tard, pour personne, et nous continuerons à surveiller tout le monde jusqu'à la fin de la saison."

Pour une place de titulaire, il est sans doute déjà trop tard pour Joe Hart, remplaçant à West Ham, même s'il a disputé neuf des dix matches de qualification. Alors que Jordan Pickford était dans le onze de départ vendredi à Amsterdam, Southgate a confirmé que Jack Butland débuterait mardi. "Je ne sais pas si Joe jouera avec l'Angleterre un match avant la Coupe du monde, a expliqué Southgate . Mais c'est à eux de bien jouer dans leurs six ou sept derniers matches. Et nous prendrons une décision à partir d e là. "