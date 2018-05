Shkodran Mustafi et Mario Götze manquent encore à l’appel, tandis que Emre Can est blessé.

Nils Petersen, le buteur de Fribourg, est appelé pour la première et devrait donc être réserviste.

Le groupe provisoire: Leno, Neuer, Ter Stegen, Trapp - Boateng, Ginter, Hector, Hummels, Kimmich, Plattenhardt, Rüdiger, Süle, Tah - Brandt, Draxler, Goretzka, Gündogan, Khedira, Kroos, Özil, Rudy, Sané - Gomez, Petersen, Müller, Reus, Werner.

