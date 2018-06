Coupe du Monde 2018 - Le Portugal repart en conquête !

Le Portugal arrivera à la Coupe du Monde avec un nouveau statut : celui de champion d’Europe en titre. Vont-ils réussir à faire aussi bien que l’Espagne en 2010 qui avait été remporté l’Euro deux ans plus tard ? L’exploit serait en tout cas retentissant. Et les Portugais comptent bien à nouveau jouer un mauvais tour à leurs adversaires, après avoir fait pleurer des millions de Français il y a de ça deux ans au Stade de France…





Les héros de 2016 ne sont pas tous là, loin de là ! Un peu comme Didier Deschamps, Fernando Santos a opté pour une liste de 23 rajeunie. Ainsi, Eder ou encore Nani, troisième joueur le plus titularisé de l'histoire de la Seleção das Quinas, ne seront pas de la partie. Auteur d’une saison horrible avec le FC Barcelone, André Gomes, pilier en 2016, regardera également la compétition russe de chez lui. Quant à la révélation Renato Sanches…

« Humainement, c'est très difficile d'écarter des joueurs qui étaient avec nous en 2016, a confié l’ancien sélectionneur de la Grèce en conférence de presse. Ils ont tous contribué à écrire une page brillante de l'histoire du football portugais. » Le gros coup dur est sans contestation possible l’absence de Danilo Pereira, blessé, dans l’entrejeu.





Cette petite cure de jouvence profite en tout cas à Ruben Dias, Bruno Fernandes ou encore Gelson Martins en vue dans les grands clubs lisboètes. Cristiano Ronaldo sera évidemment toujours LA star de l’équipe, lui qui a réalisé une deuxième partie de saison époustouflante avec le Real Madrid, notamment en Ligue des Champions.

Et comme au Real Madrid, son âge (33 ans) ne lui permet plus d’évoluer avec efficacité sur une aile. Ainsi, depuis quelques mois, Fernando Santos opte pour un 4-4-2 où André Silva brille à ses côtés. Décevant pour sa première saison à l’AC Milan, le solide attaquant de 22 ans aura l’occasion de se racheter avec sa sélection pour laquelle il a déjà inscrit 11 buts en 20 rencontres.

L'Espagne sur sa route



Le Portugal reste sur une campagne d’éliminatoires plutôt probante, même si son groupe n’était pas des plus relevés. Son mano a mano avec la Suisse s’est soldé par une première place glané sur le fil et surtout un très bon bilan de 32 buts inscrits pour 4 encaissés. De quoi débarquer en Russie avec le plein de confiance pour tenter de faire mieux qu’il y a quatre ans avec une surprenante élimination dès la phase de poules derrière l’Allemagne et les Etats-Unis.

Son groupe cette année n’est pas le plus aisé avec évidemment la présence de son voisin espagnol mais également d’une sélection marocaine intéressante. « On ne va pas jouer une finale contre l’Espagne, seulement un premier match, a précisé Santos. Ensuite, il faudra affronter le Maroc et l’Iran qui sont aussi deux belles équipes. »

Gardiens : Anthony Lopes (Lyon, FRA), Beto (Goztepe, TUR), Rui Patricio (Sporting)

Défenseurs : Bruno Alves (Rangers, ECO), Cédric Soares (Southampton, ANG), José Fonte (Dalian Yifang, CHI), Mario Rui (Naples, ITA), Pepe (Besiktas, TUR), Raphaël Guerreiro (Dortmund, ALL), Ricardo Pereira (Porto), Ruben Dias (Benfica)

Milieux : Adrien Silva (Leicester City, ANG), Bruno Fernandes (Sporting), Joao Mario (West Ham, ANG), Joao Moutinho (Monaco, FRA), Manuel Fernandes (Lokomotiv, RUS), William Carvalho (Sporting)

Attaquants : André Silva (AC Milan, ITA), Bernardo Silva (Manchester City, ANG), Cristiano Ronaldo (Real Madrid, ESP), Gelson Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valence, ESP), Ricardo Quaresma (Besiktas, TUR)



Ses golazos ont marqué les soirées Ligue Europa de beIN SPORTS ! Bruno Fernandes est loin d’être sûr de partir titulaire en Russie mais ses entrées en jeu s’annoncent fracassantes. Sur les tablettes de l’Atlético Madrid cet été qui surveille de près les prestations du milieu offensif, le natif de Maia sort d’une saison remarquable avec le Sporting Portugal.



Ses frappes surpuissantes mais aussi son sens aiguisé de la passe lui ont permis de compiler 16 buts et 20 passes décisives en 55 matchs disputés cette saison avec le troisième du dernier championnat portugais. Pour le moment, Bruno Fernandes, buteur face à l'Algérie, ne compte que 6 sélections mais son compteur pourrait rapidement augmenter…







Fernando Santos restera quoi qu’il arrive lors de ce Mondial un héros au Portugal. Proche de ses joueurs qu’il considère tous comme ses enfants, « L’Ingénieur » a prouvé il y a deux ans qu’il était capable d’insuffler la gagne à ses hommes. Les Portugais ont été sacrés en France grâce à des partitions efficaces à défaut d’être brillantes.

Mais avec des techniciens comme Bernardo Silva, CR7, Gonçalo Guedes ou encore bien sûr Ricardo Quaresma dans son effectif, Santos sait qu’il a en sa possession des joueurs capables de faire la différence à tout moment. Le Lisboète de naissance va ainsi disputer sa 4ème compétition internationale après avoir déjà disputé un Euro et un Mondial avec la Grèce avant de prendre en main la Seleção.







Même si le Maroc présente de jolis atouts, dur de ne pas voir les Portugais manquer les 8èmes de finale. Et il ne faut pas oublier qu’ils avaient failli se faire sortir en poules il y a deux ans avant de remporter le sacre. La bande à Cristiano Ronaldo arrivera sans complexe dans ce Mondial et fera partie des très gros outsiders ! Et si l’attaquant du Real Madrid se met à enchaîner les buts, une place dans le dernier carré ne serait pas vraiment une surprise…

