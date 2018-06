Coupe du Monde 2018 - Le Maroc, 20 ans après !

Le festival de Mustapha Hadji contre la Norvège, le 3-0 infligé à l’Ecosse, le « csc » de Chippo, le « scandale » Norvège-Brésil, le chant de ralliement « BASSIR OUH OUH ! » : le Maroc n’avait laissé personne indifférent lors de sa dernière participation à une Coupe du Monde. C’était il y a 20 ans en France. Une éternité pour des Lions de l’Atlas pourtant promis à un bel avenir à l’époque. Car la suite ne fut pas tout à fait à la hauteur. Hormis une finale perdue de Coupe d’Afrique des Nations disputée en 2004 face à la Tunisie, le peuple marocain a longtemps été sevré de bonheur. Les sélectionneurs se sont succédés, les générations se sont renouvelées, mais la clé du succès, elle, n’a toujours pas été trouvée. L’arrivée d’un homme va pourtant remettre de l’ordre dans la Royaume chérifien assez drastiquement. Sourire « colgate », chemise blanche entrouverte, caractère bien trempé : Hervé Renard débarque en février 2016 avec un vent d’optimisme. Rapidement, le « sorcier blanc » met en place un projet cohérent et insuffle un nouvel état d’esprit à une équipe plus habituée au succès.

La CAN 2017 a officiellement marqué le retour du Maroc au premier plan. Et même si les coéquipiers de Mehdi Benatia ont été éliminés en quarts de finale par l’Egypte, qu’importe, l’essentiel était ailleurs. Les Lions de l’Atlas ont repris confiance en eux, bien aidés par une génération de grand talent. Amine Harit, Hakim Ziyech, Medhi Benatia, Achraf Hakimi ou encore Younès Belhanda : le Maroc possède une équipe redoutable et va rapidement le faire savoir. Les coéquipiers de Mbarek Boussoufa réussissent à se sortir d’un groupe comprenant le Mali, le Gabon et la Côte d’Ivoire pour se qualifier en Coupe du Monde, le tout, sans encaisser le moindre but ! Le dernier match en Côte d’Ivoire est peut-être même le point de départ d’une grande histoire. Une victoire 2-0 qui a surpris beaucoup de monde et qui augure de très belles choses dans les mois à venir.

Le principal point fort de cette équipe marocaine est, à n’en pas douter, sa défense de fer. Contrairement à beaucoup d’équipes africaines, souvent impatientes et avec une rigueur tactique défaillante, le Maroc, lui, sait construire ses victoires et sait se contenter d’un nul quand il le faut. Une véritable force qui lui permet aujourd’hui de nourrir des ambitions légitimes en Russie. Avec l’Iran, le Portugal et l’Espagne, la mission ne s’annonce pas aisée. Les Lions de l’Atlas ne sont clairement favoris pour se hisser en 8èmes de finale et devront très certainement batailler avec le Portugal, champion d’Europe en titre, pour le deuxième ticket. Avant de se projeter sur ce match décisif, le Maroc devra d’abord s’imposer pour son premier match face à l’Iran. Un succès qui fuit la sélection nord-africaine depuis le 23 juin 1998 !

Gardiens : Mounir El Kajoui (Numancia/ESP), Yassine Bounou (Gérone/ESP), Ahmad Reda Tagnaouti (IRT).

Défenseurs : Mehdi Benatia (Juventus/ITA), Romain Saiss (Wolverhampton/ANG), Manuel Da Costa (Basaksehir/TUR), Badr Benoun (RCA), Nabil Dirar (Fenerbahçe/TUR), Achraf Hakimi (Real Madrid/ESP), Hamza Mendyl (Lille/FRA).

Milieux : M’barek Boussoufa (Al Jazira/EAU), Karim El Ahmadi (Feyenoord/P-B), Youssef Ait Bennasser (Caen/FRA), Sofyan Amrabat (Feyenoord/P-B), Younès Belhanda (Galatasaray/TUR), Fayçal Fajr (Getafe/ESP), Amine Harit (Schalke 04/ALL).

Attaquants : Khalid Boutaïb (Malatyaspor/TUR), Aziz Bouhaddouz (Saint Pauli/ALL), Ayoub El Kaabi (RSB), Nordin Amrabat (Leganés/ESP), Mehdi Carcela (Standard de Liège/BEL), Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam/P-B).

Une patte gauche de velours, une vista incroyable, une efficacité chirurgicale : Hakim Ziyech cristallise beaucoup d’espoirs au Maroc. A 25 ans, le « playmaker » de l’Ajax Amsterdam a fait ses preuves aux Pays-Bas et se retrouve aujourd’hui au cœur de toutes les convoitises. Toutes compétitions confondues cette saison, Ziyech a réussi 18 passes décisives et 9 réalisations. C’est un peu moins bien que lors de l’exercice 2016-2017 durant lequel l’intéressé a terminé avec 20 passes décisives et 12 buts au compteur ! En sélection, la réussite est aussi au rendez-vous puisqu’en 15 sélections, Ziyech totalise déjà 8 buts et 3 caviars. Et dire que cette « love story » avec les Lions de l’Atlas a failli ne jamais voir le jour. Car même s’il est un excellent joueur de football, Ziyech peut-être aussi compliqué à gérer. Et avec un sélectionneur comme Hervé Renard, la situation peut rapidement être électrique. C’est ce qui s’est passé lorsque l’ex coach de Lille a décidé de se passer de son joueur durant de longs mois et pour la CAN 2017.

Le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a alors décidé de prendre le taureau par ses cornes en organisant à Amsterdam une rencontre entre les deux hommes pour crevé l’abcès. Une réunion fructueuse puisque le joueur a aussitôt été réintégré. Depuis son retour, Ziyech a marqué trois fois, dont un doublé lors du festival contre le Mali, et délivré trois passes décisives, dont une très importante en Côte d’Ivoire. De bon augure…

Après la Zambie et la Côte d’Ivoire, c’est au tour du Maroc de profiter des tours de magie du sorcier Renard. Depuis sa prise de fonctions en 2016, Hervé Renard vit une idylle avec le Royaume chérifien. L’ancien coach de Lille jongle à merveille avec autorité et moment de détente. Il a su responsabiliser un groupe désuni et redonner confiance à une génération très talentueuse. Avec lui aux commandes, beaucoup de jeunes espoirs marocains évoluant en Europe ont fait le choix des Lions à l’instar d’Amine Harit ou Achraf Hakimi. Vêtu de sa traditionnelle chemise blanche, marque de fabrique du sélectionneur marocain, Renard s’apprête à disputer sa première Coupe du Monde. Après avoir rayonné sur la Coupe d’Afrique des Nations avec deux trophées (2012 et 2015), Renard s’attaque à la crème des compétitions internationales. Un tout autre niveau pour Renard qui espère rayonner en Russie pour enfin être respecté à sa juste valeur.

Le Maroc est dans une poule compliquée, peut-être celle de la mort, avec l’Espagne, le Portugal et l’Iran. Deux cadors et une équipe habituée aux joutes de la Coupe du Monde : la mission 8èmes de finale s’annonce très compliquée. Néanmoins, il existe des raisons d’y croire. Le calendrier est plutôt favorable. Les Lions de l’Altas affrontent d’entrée l’Iran, adversaire supposé le plus faible du groupe. Une victoire face aux Iraniens et la pression sera sur les épaules du Portugal. D’autant plus que les hommes de Hervé Renard affronteront l’Espagne lors du dernier match. Une Roja qui devrait être normalement qualifiée. Et si le Maroc était la grosse cote du premier tour ?

Coupe du Monde de la FIFA : Suivez 100% des matchs en direct seulement sur beIN SPORTS

@Nizar_Hanini