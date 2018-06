Coupe du Monde 2018 : La Pologne dans le rôle du trouble-fête

Surprenante huitième nation au classement FIFA, la Pologne compte bien jouer les trouble-fête en Russie, lors de la Coupe du Monde. Emmenés par un Robert Lewandowski stratosphérique et quelques jeunes joueurs prometteurs, les Aigles Blancs retrouvent une compétition à laquelle ils n’avaient plus participé depuis 2006.

Après avoir fini en tête de son groupe de qualification, la Pologne disputera sa huitième Coupe du Monde de son histoire cet été. Sortis dès le premier tour en 2006, les Aigles Blancs n’avaient pas réussi à décrocher leur qualification pour la compétition reine depuis. Troisième des éditions 1974 et 1982, la Pologne a connu son âge d’or grâce à des joueurs comme Zbigniew Boniek et Grzegorz Lato, notamment soulier d’or de l’édition 74. Revenue sur le devant de la scène grâce à Adam Nawalka, le sélectionneur, la nation s’est hissée jusqu’en quarts de finale de l’Euro 2016, finalement éliminée par le Portugal, aux tirs au but. Pour briller en Russie, Nawalka pourra s'appuyer sur un groupe de qualité, avec des joueurs de devoir comme Krychowiak et Grosicki, des stars montantes à l'instar de Zielinksi, et l'un des meilleurs attaquants au monde, Lewandowski. Le sélectionneur pourrait en revanche faire sans Kamil Glik. Le défenseur de l'AS Monaco s'est blessé à une épaule lundi et pourrait manquer la compétition. Maintenu dans la liste des 23, il pourrait également éviter l'opération et garder sa place dans l'équipe. Marcin Kaminski le remplacerait en cas de forfait. Le suspense reste total.

Gardiens : Bartosz Bialkowski (Ipswich Town/ENG), Lukasz Fabianski (Swansea/ENG), Wojciech Szczesny (Juventus Turin/ITA)

Défenseurs : Jan Bednarek (Southampton/ENG), Bartosz Bereszynski (Sampdoria Gênes/ITA), Thiago Cionek (SPAL/ITA), Kamil Glik (AS Monaco/FRA), Lukasz Piszczek (Borussia Dortmund/GER), Artur Jedrzejczyk (Legia Varsovie/POL), Michal Pazdan (Legia Varsovie/POL)

Milieux : Jakub Blaszczykowski (Wolfsburg/GER), Jacek Goralski (Ludogorets Razgrad/BUL), Kamil Grosicki (Hull/ENG), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion/ENG), Rafal Kurzawa (Gornik Zabrze/POL), Karol Linetty (Sampdoria Gênes/ITA), Slawomir Peszko (Lechia Gdansk/POL), Maciej Rybus (Lokomotiv Moscou/RUS), Piotr Zielinski (Naples/ITA)

Attaquants : Dawid Kownacki (Sampdoria Gênes/ITA), Robert Lewandowski (Bayern Munich/GER), Arkadiusz Milik (Naples/ITA), Lukasz Teodorczyk (RSC Anderlecht/BEL)

Arrivée en tête de son groupe de qualification à la Coupe du Monde, la Pologne a pu s’appuyer sur un Robert Lewandowski stratosphérique. L’attaquant a en effet inscrit la bagatelle de 16 buts en dix rencontres, un record pour une phase de qualification européenne. Auteur de 52 pions en 93 matchs avec la Pologne, l’attaquant du Bayern Munich, qui participera à son premier Mondial, sera incontestablement l’atout numéro 1 de son équipe. Et, en cas de coup de mou, les Aigles Blancs pourront toujours compter sur Arkadiusz Milik et Piotr Zielinksi, qui ont terminé la saison sur les chapeaux de roues avec le Napoli.

Sous l’impulsion d’Adam Nawalka, la Pologne a débuté son opération reconquête en 2013. Après avoir connu une honnête carrière de joueur (champion de Pologne en 1978, 34 sélections), le natif de Cracovie a entraîné certains des plus prestigieux clubs locaux, dont le Wisla Cracovie, le Jagiellonia Białystok ou le Górnik Zabrze.

Quand il débarque à la tête de la sélection en 2013, la Pologne pointe au 69ème rang du classement FIFA. Travailleur acharné, il parvient à qualifier sa nation pour l’Euro 2016. Il propulse ensuite les Aigles Blancs à la Coupe du Monde et fait grimper la Pologne au 8ème rang du classement FIFA. En parallèle, il développe plusieurs schémas tactiques. Après avoir utilisé avec succès le 4-2-3-1 et le 4-4-1-1 lors de la phase de qualification, il semble opter pour le 3-4-3 à l’aube de la Coupe du Monde.

La Pologne de la première décennie du 21ème siècle semble bien loin. Avec Adam Nawalka et plusieurs cadres dont Robert Lewandowski, les Aigles Blancs sont devenus une nation qui compte en Europe. Ils n’ont d’ailleurs eu aucune difficulté à rallier la Russie, en roulant littéralement sur leur groupe de qualification. Ils ont gagné huit de leurs dix rencontres, pour un nul et une défaite. Seul le Danemark était parvenu à mettre à terre les coéquipiers de Pazdan, dans un groupe relativement homogène.

Justement, en Russie, la Pologne retrouvera un groupe similaire, avec des nations dont le niveau est plus ou moins équivalent. Face au Sénégal, à la Colombie et au Japon, les Aigles Blancs auront clairement un coup à jouer. Il pourrait ensuite s’agir de croiser le fer avec la Belgique ou l’Angleterre en huitièmes de finale. Une affiche qui s’annoncerait alléchante, et dont le résultat serait assez imprévisible. Dans cette optique, la Pologne peut viser un quart de finale. Les deux rencontres de préparation, face au Chili le 8 juin, et contre la Lituanie quatre jours plus tard, seront des premiers indicateurs sur l’état de forme des Polonais.

