Présentée comme un oustider à la victoire finale lors de la Coupe du Monde, la Belgique compte bien surprendre les favoris en Russie. Disposant de l'un des effectifs les plus impressionnants sur le papier, les Diables Rouges ont de quoi nourrir certaines ambitions.

Quart de finaliste de l’Euro 2016, la Belgique disputera sa treizième phase finale de la Coupe du Monde cet été. Les Diables Rouges retrouveront une compétition dans laquelle ils avaient été éliminés en 2014 par l’Argentine, en quarts de finale également. Le Plat Pays a connu son âge d’or dans les années 80, avec notamment la finale de l’Euro 1980 et la demi-finale du Mondial 1986.

Après un creux générationnel à l’aube des années 2000, la Belgique est revenue sur le devant de la scène en 2014, portée par une génération dorée, avec un joueur de classe mondiale à chaque ligne. Pour tenter de faire vaciller les plus grosses équipes, Roberto Martinez devra peut-être se passer de Vincent Kompany, son défenseur central. Touché à l'aine face au Portugal, le joueur de Manchester City est en effet incertain pour le Mondial. Laurent Ciman le remplacerait en cas de forfait.

Gardiens : Koen Casteels (Wolfsbourg/ALL), Thibaut Courtois (Chelsea/ANG), Simon Mignolet (Liverpool/ANG)

Défenseurs : Toby Alberweild (Tottenham/ANG), Dedryck Boyata (Celtic/ECO), Laurent Ciman (Los Angeles FC/USA), Vincent Kompany (Manchester City/ANG), Thomas Meunier (PSG/FRA), Thomas Vermaelen (Barcelone/ESP), Jan Vertonghen (Tottenham/ANG)

Milieux : Yannick Carrasco (Dalian Yfang/CHN), Nacer Chadli (West Bromwich Albion/ANG), Kevin De Bruyne (Chelsea/ANG), Moussa Dembélé (Tottenham/ANG), Dries Mertens (Naples/ITA), Youri Tielemans (Monaco/FRA), Axel Witsel (Tianjin Quanjian/CHN), Leander Dendoncker (Anderlecht), Marouane Fellaini (Manchester United/ANG), Thorgan Hazard (Borussia MönchANGladbach/ALL), Adnan Januzaj (Real Sociedad/ESP)

Attaquants : Michy Batshuayi (Borussia Dortmund/ALL), Romelu Lukaku (Manchester United/ANG), EdenHazard (Chelsea/ANG)

Vivier d’excellents joueurs, la Belgique peut compter dans ses rangs plusieurs stars mondiales, de Courtois à Eden Hazard, en passant par Kompany, De Bruyne et Romelu Lukaku. Le milieu de terrain de Manchester City sera particulièrement à craindre pour les adversaires du Plat Pays. A 26 ans, le joueur vit certainement la meilleure saison de sa carrière.

Il a notamment inscrit huit buts et délivré 16 passes décisives en 37 rencontres de Premier League. Maître à jouer de son équipe, le natif de Tronchiennes est capable de tout faire sur le terrain. Son entente avec Eden Hazard, également étincelant cette saison (12 buts et quatre assists en Premier League), promet de faire des étincelles.

Après avoir redécouvert le très haut niveau sous l’impulsion de Marc Wilmots, la Belgique a confirmé son statut d’outsider avec Roberto Martinez, entré en fonction en 2016. Auparavant, l’Espagnol avait roulé sa bosse entre Swansea et Everton, en passant par Wigan, club avec lequel il avait remporté la FA Cup en 2013.

Sous l’impulsion du technicien espagnol, le Plat Pays est passé de la cinquième à la troisième place au classement FIFA. Une évolution logique, eu égard aux bons résultats des Diables Rouges depuis 2016. Depuis sa prise de pouvoir, la Belgique n’a perdu qu’à une seule reprise (contre l’Espagne, en août 2016, pour sa première), pour 12 victoires et quatre matchs nuls.

Afin d’assurer une continuité dans son plan de jeu, Roberto Martinez s’est régulièrement appuyé sur la colonne vertébrale mise en place par son prédécesseur. Après avoir fait jouer son équipe en 4-2-3-1 et en 3-4-3, l’Espagnol opte désormais pour un 3-4-2-1, système de jeu qui lui permet de tirer la quintessence du talent d’Eden Hazard et Kevin De Bruyne, au détriment de Radja Nainggolan, laissé sur le carreau pour la compétition.

Si Roberto Martinez n’a jamais disputé de compétition majeure, aussi bien en tant que joueur qu’entraîneur, il pourra s’appuyer sur Thierry Henry, son adjoint. Un atout d’expérience pour le technicien espagnol, qui avait remporté la Coupe du Monde en 1998.

Quart de finaliste des deux derniers tournois majeurs, la Belgique peut viser, au minimum, le même stade de la compétition en Russie. Les Diables Rouges restent en effet sur une campagne de qualification impressionnante avec neuf victoires et un seul match nul, pour 43 buts inscrits et six encaissés. Un bilan à tempérer tout de même par la qualité globale du groupe, dans lequel figuraient la Grèce, la Bosnie-et-Herzégovine, l’Estonie, Chypre et Gibraltar.

Il paraîtrait compliqué pour la Belgique d’atteindre le dernier carré de la compétition car elle semble déjouer quand l’intensité et la pression augmentent. Ce fut notamment le cas en 2014, où elle avait été sortie par l’Argentine, avant de s’incliner lors de l’Euro 2016 contre l’Italie au premier tour et le pays de Galles en quarts de finale. De l’aveu même de plusieurs joueurs, un problème de mentalité expliquerait ces défaillances au plus haut niveau.

La Belgique sera opposée à la Tunisie, au Panama et à l’Angleterre dans le groupe G. Il s’agirait ensuite pour Hazard et consorts de croiser le fer avec la Pologne, le Sénégal, la Colombie ou le Japon en huitièmes de finale. A Roberto Martinez de trouver la clé pour espérer créer l’exploit en Russie.

