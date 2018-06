Si l'Argentine n'est pas au mieux après deux rencontres dans cette Coupe du monde, l'Allemagne veut à tout prix éviter de se retrouver dans une situation encore plus inextricable. Battue par le Mexique (0-1) lors de la 1ère levée du groupe E, la NationalMannschaft se doit de réagir, samedi soir contre la Suède, lors du deuxième rendez-vous de la phase de poules. Les champions du monde en titre seraient bien inspirés d'aller chercher la victoire face à l'un des leaders du groupe, car un nouveau revers serait presque synonyme d'élimination en fonction du résultat obtenu par le Mexique face à la Corée du Sud, un peu plus tôt dans la journée.

Evidemment, "la malédiction du tenant du titre" est évoquée un peu partout à travers la planète, faisant référence aux éliminations dès le premier tour de la France en 2002, de l'Italie en 2010 et de l'Espagne en 2014. Quatre ans après avoir dominé le monde, les Allemands vont-ils tomber de très haut ? Pour l'heure, Joachim Löw est évidemment concentré sur son travail et son devoir de remettre son équipe en selle au plus vite. Et pour cela, le sélectionneur se prépare à effectuer deux changements forts dans son onze de départ, rapporte les suiveurs de l'Allemagne. En effet, très critiqués et dépassés face à la Tricolor, Sami Khedira et Mesut Özil devraient le payer de leur place à l'heure de croiser la route des Suédois.

Pour faire oublier le taulier défensif de la Juventus Turin, le talentueux Mancunien Ilkay Gundogan est attendu, alors que le chef d'orchestre d'Arsenal devrait lui être remplacé par Marco Reus. Mais en interne, la pilule semble avoir du mal à passer, et le groupe serait sujet à quelques remous. "Changer deux joueurs par deux autres ne va rien solutionner. Si jamais nous rejouons avec la même mentalité que contre le Mexique lors de nos prochains matchs, cela ne va rien changer, se défend ainsi le Bianconero. Je n'ai pas de problème avec la critique. Les personnes peuvent écrire ce qu'ils veulent et être très durs. Je peux vivre avec mais vous devez aussi savoir que l'espace entre les milieux de terrain et les défenseurs étaient énormes". L'ancien Merengue ne veut pas être porte-drapeau des fautifs, alors qu'à ses yeux, c'est toute l'équipe qui a fauté. Alors quoi, on prend les mêmes et on recommence ?