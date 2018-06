Coupe du Monde 2018 : Jamais deux sans trois pour l'Uruguay ?

Propulsée par une génération dorée qui pourrait bien vivre en Russie sa dernière compétition majeure, l’Uruguay se positionne comme un outsider à la victoire finale lors de cette Coupe du Monde de la FIFA.

Nation historique de la Coupe du Monde, l’Uruguay disputera sa treizième phase finale cet été, en Russie, après avoir accroché la deuxième place des éliminatoires de la zone Amérique du Sud, derrière le Brésil.

Eliminée dès les huitièmes par la Colombie en 2014, après avoir terminé au pied du podium quatre ans plus tôt, La Celeste aura à cœur de relever la tête et retrouver ses lettres de noblesse. Vainqueur de la première édition du Mondial en 1930, l’Uruguay avait remporté sa deuxième étoile en 1950, avant d’atteindre à trois autres reprises le dernier carré de la compétition. Revenus sur le devant de la scène lors de cette deuxième décennie du 21ème siècle, les Bleu Ciel pourront s’appuyer sur un effectif mélangeant expérience et jeunesse en Russie.

Gardiens : Fernando Muslera (Galastasaray/TUR), Martin Silva (Vasco de Gama/BRA), Martin Campana (Independiente/ARG)

Défenseurs : Diego Godin (Atlético Madrid/ESP), Sebastian Coates (Sporting Lisbonne/POR), José Maria Gimenez (Atlético Madrid/ESP), Maximiliano Pereira (Porto/POR), Gaston Silva (Independiente/ARG), Martin Caceres (Lazio Rome/ITA), Guillermo Varela (Penarol)

Milieux de terrain : Nahitan Nandez (Boca Juniors/ARG), Lucas Torreira (Sampdoria Gênes/ITA), Matias Vecino (Inter Milan/ITA), Rodrigo Bentancur (Juventus Turin/ITA), Carlos Sanchez (Monterrey/MEX), Jonathan Urretaviscaya (Pachuca/MEX), Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro/BRA), Diego Laxalt (Gênes/ITA), Cristian Rodriguez (Penarol)

Attaquants : Cristhian Stuani (Gérone/ESP), Edinson Cavani (Paris SG/FRA), Maximiliano Gomez (Celta Vigo/ESP), Luis Suarez (Barcelone/ESP)

Plantel definitivo de @Uruguay para la Copa del Mundo #Rusia2018. El Cuerpo Técnico confirmó los 23 futbolistas que defenderán a la Celeste en el mundial.

Pour espérer briller en Russie, Oscar Tabarez aura à sa disposition un groupe de qualité, subtil alchimie d’expérience et de jeunes talents. En défense, les indéboulonnables Muslera, Pereira, Godin et Gimenez seront de la partie. Devant eux, ils pourront compter sur le jeune milieu de terrain prometteur de la Juventus, Rodrigo Bentancur, placé aux côtés d’un autre joueur qui a brillé en Serie A cette saison, Matias Vecino. Un milieu plein de fougue, qui sera épaulé si besoin par Lucas Torreira, le maître à jouer de la Sampdoria, déjà courtisé par les plus grandes écuries.

Mais si les adversaires de l’Uruguay doivent se méfier de deux joueurs plus particulièrement, il s’agit de Luis Suarez et Edinson Cavani. Le premier sort d’une saison à 25 buts en Liga avec le FC Barcelone et demeure comme le meilleur buteur de La Celeste avec 50 buts en 97 matchs, dont 5 à la Coupe du Monde. L’attaquant du PSG a également connu une saison prolifique avec notamment 28 buts en Ligue 1 Conforama et sept en Ligue des Champions. Auteur de 42 pions en 100 rencontres avec l’Uruguay, l’ancien de Naples a été le meilleur buteur de la phase de qualification sud-américaine. Avec deux éditions au compteur, les deux attaquants stars apporteront une expérience bienvenue à l'Uruguay.

🏆 Coupe du Monde de la FIFA

Suarez espère affronter Salah en Russie





Oscar Tabarez sera sans l’ombre d’un doute l’un des sélectionneurs les plus expérimentés en Russie. Surnommé El Maestro, l’ancien joueur dirigera son pays pour la quatrième fois lors d’une Coupe du Monde. Il avait d’abord pris les rênes de La Celeste en 1988 pour deux ans avec une finale de Copa America (1989) et un huitième de finale de Coupe du Monde, perdu en 1990 contre le pays hôte, l’Italie. Après plusieurs expériences en Uruguay, en Argentine, en Italie et en Espagne, il revient à la tête de la nation en 2006. Quatre ans plus tard, il emmène Les Bleu Ciel à la quatrième place du Mondial en Afrique du Sud, avant de remporter la Copa America l’année suivante. Il échoue ensuite en huitièmes de finale au Brésil, en 2014.

Véritable institution en Uruguay, Oscar Tabarez est réputé pour son jeu offensif, sa science de la tactique et son lien quasiment paternel avec ses joueurs. Sous son impulsion, l’Uruguay est passé de la 29ème à la 14ème place du Classement FIFA.

Huitième de finaliste de la dernière Coupe du Monde, l’Uruguay peut clairement viser mieux en Russie. Et pour cause, cette compétition représentera certainement la dernière opportunité pour plusieurs joueurs majeurs de remporter le plus beau des trophées. Le sélectionneur, Suarez, Cavani, Rodriguez, Caceres, Godin, Pereira et Muslera pourraient en effet prendre leur retraite internationale avant le Mondial au Qatar en 2022. Pour parvenir à ses fins, La Celeste devra déjà terminer en tête d’un groupe qui semble largement à sa portée, avec l’Arabie Saoudite, l’Egypte et la Russie.

En huitième de finale, un énorme test attendrait logiquement l’Uruguay. Les compagnons d’Edinson Cavani devraient retrouver le Portugal ou l’Espagne. Autant le dire, une affiche qui déterminera le destin d’une génération qui rêve d’offrir à son pays sa troisième étoile, 68 ans après.

