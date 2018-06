Coupe du Monde 2018 - Hiroki Sakai, l’emblème d’un étonnant Japon

Opportuniste face à la Colombie (2-1) et solide mentalement contre le Sénégal (2-2), le Japon est en tête du groupe H. Même si cette poule était la plus homogène du plateau, la sélection nippone a déjà créé une petite surprise avant son troisième match face à la Pologne. Et Hiroki Sakai n’y est pas étranger ! Le latéral droit de l’OM ne sera certain certainement pas dans le onze-type de la compétition mais il est l’un des symboles de son équipe : un combattant qui ne rechigne jamais pour faire les efforts et qui multiplie les allers-retours pour apporter des deux côtés du terrain.

Une attitude que les supporters marseillais apprécient depuis de nombreux mois et qui lui a permis de disputer 50 matchs toutes compétitions confondues cette saison avec l’OM. Mais malgré ses 3 950 minutes dans les jambes depuis août dernier, Sakai s’est montré très précieux lors des deux premiers matchs.

Le Japon résiste au but de Wagué :



Face à la Colombie, un match étrange puisque les Nippons se sont retrouvés en supériorité numérique après seulement trois minutes de jeu, le joueur de 28 ans a été trouvé à 70 reprises, n’a pas commis la moindre faute et en a provoquées deux. Mais, selon Opta, ses prises de risques n’ont guère été payantes car seul l’un de ses quatre centres a trouvé preneur et il a été le Japonais à avoir perdu le plus de ballons (18).

Un gros bémol que l’ancien pensionnaire d’Hanovre a corrigé face au Sénégal. « Seulement » 10 ballons perdus mais surtout une présence impressionnante dans les duels (70% de duels remportés, dont 75% dans les airs). Le tout en ayant Sadio Mané sur le dos la plupart du temps, même si le prodige sénégalais n’est pas resté qu’à gauche.



Alter ego à droite de Yuto Nagatomo, qui a bien muselé la fusée Ismaïla Sarr, Sakai n’a pas provoqué de coup franc et a semblé en phase avec Genki Haraguchi, le milieu devant lui. L’un des axes forts de cette équipe japonaise qui manque peut-être d’individualités pour aller plus loin dans la compétition. Mais, contrairement à certaines grosses nations, le Japon a prouvé qu’il avait une véritable âme collective.

Une âme qui ne sera pas de trop face à la Pologne, certes déjà éliminée, mais qui voudra sortir de la compétition avec un succès pour ne pas rentrer bredouille au pays. Sur les tablettes de Crystal Palace qui serait prêt à proposer 13,7 M€ cet été, Sakai devra encore tout donner sur le terrain. Mais ne comptez pas sur celui qui était resté sur le banc lors du Mondial 2014 pour lâcher du lest, ça n’est pas dans ses habitudes…