Coupe du Monde 2018 : Golovin les rend fous

Les Lyonnais n’ont pas attendu le match d’ouverture Russie - Arabie Saoudite pour découvrir Aleksandr Golovin. Son pied droit, sa vista et son sens du jeu avaient ébloui le Parc OL le 15 mars dernier (2-3). Ce jour-là, la pépite russe avait régalé et s’était fendu d’un but exceptionnel plein de maitrise. Auteur de 7 buts et 6 passes décisives cette saison avec le CSKA Moscou, Golovin est progressivement monté en régime, porté par un peuple qui en a fait sa nouvelle coqueluche. A 22 ans, il est la tête d’affiche de la nouvelle génération russe. Difficile de ne pas être de cet avis après le premier match de la Russie dans la compétition. Face à l’Arabie Saoudite dans un stade Loujniki plein à craquer, le nouveau « Tsar » de 22 ans a montré que la pression n’avait aucun effet sur lui. Libéré et maestro de son équipe, Golovin a pris le jeu à son compte face à des Saoudiens dépassés. Passes vers l’avant, jeu en une touche de balle, déplacement dans les intervalles, Golovin a fait l’étalage de toute sa classe pour le plus grand plaisir des 80 000 spectateurs présents…

Les statistiques confirment d’ailleurs le match « XXL » produit par le natif de Kaltan (Russie). Golovin a joué 65 ballons et en a perdu 21. Il a réussi 5 centres et a récupéré 9 ballons dans l’entrejeu. L’intéressé s’est surtout montré diablement efficace dans le dernier ou avant-dernier geste. Double passeur décisif, Golovin a ponctué sa partition d’un maitre coup-franc. Décisif, Golovin a enchanté tout un peuple. Sa copie n’a fait que renforcer les espoirs placés en lui. La dernière fois que le public russe a ressenti la même chose, c’était pour Andreï Arshavin et Alan Dzagoev. Deux joueurs annoncés comme des superstars mais qui n’ont pas eu forcément une grande carrière. A 22 ans, Golovin n’est qu’au début de sa carrière. Et il est fort à parier qu’il ne restera pas au CSKA Moscou cet été…

Déjà courtisé par Monaco depuis quelques mois, Golovin est apparu dans le radar des plus grandes formations européennes. Son dernier match face à l’Arabie Saoudite n’a fait que renforcer l’engouement autour de lui. Arsenal et la Juventus Turin sont d’ailleurs bien partis pour se livrer un duel. « Actuellement, je pense seulement à l’équipe nationale, je veux me concentrer sur la Coupe du Monde. La Juventus ? Je suis honoré de cet intérêt, ça fait plaisir », a déclaré Golovin en zone mixte après son récital face à l’Arabie Saoudite. Son match face à l’Egypte, adversaire plus coriace que les Saoudiens, va en dire un peu plus sur le niveau du joueur. En cas de nouvelle grosse performance, sa cote gonflera un peu plus et sa valeur marchande prendre quelques millions supplémentaires. Pour le plus grand bonheur des supporters russes et du… CSKA Moscou !

Russie - Egypte en exclusivité sur beIN SPORTS 1 à 20h