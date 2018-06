Pour l’obtenir, Fernando Hierro promet de s’appuyer sur ses tauliers – Ramos et Piqué en tête en défense – avec non pas une pointe mais deux a priori, sous les traits de Diego Costa et Aspas.

En face, les Lions de l’Atlas, bien qu’éliminés, ne lâcheront rien assurément, emmenés notamment par les Benatia, Belhanda et autre Amrabat.

Le onze espagnol probable: David De Gea - Jordi Alba, Sergio Ramos, Gerard Piqué, Dani Carvajal - Koke, Thiago Alcantara, Isco, David Silva - Diego Costa, Iago Aspas.

Le onze marocain probable: Monir El Kajoui - Achraf Hakimi, Ghanem Saiss, Mehdi Benatia, Hamza Mendyl - Karim El Ahmadi, Hakim Ziyach, Mbark Boussoufa, Younès Belhanda, Noureddine Amrabat - Khalid Boutaib.