D’ores et déjà éliminés de ce Mondial 2018, Saoudiens et Egyptiens se retrouvent pour l’honneur ce lundi du côté de Volgograd. L’occasion pour Salah, qui pourrait disputer là son dernier match avec les Pharaons si l’on en croit la rumeur, de s’illustrer avec notamment les Elneny et Trezeguet dans son sillage.

Le onze saoudien probable: Yasser Al-Mosailem - Ali Al-Bulaihi, Osama Howsawi, Mohammed Al-Breik, Yasser Al-Shahrani - Salman Al-Faraj, Abdullah Otayf, Housain Al-Mogahwi, Salem Al-Dawsari, Hattan Bahebri - Muhannad Asiri.

Le onze égyptien probable: Essam El-Hadary - Ali Gabr, Ahmed Hegazi, Ahmed Fathy, Mohamed Abdel Shafy - Tarek Hamed, Mohamed Elneny, Mahmoud Trezeguet, Abdallah Said - Mohamed Salah, Marwan Mohsen.