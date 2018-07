Colombie-Angleterre : Les compos probables

La Colombie et l'Angleterre s'affronteront ce mardi soir à Moscou pour le dernier huitième de finale de la Coupe du monde russe (20h, heure de Paris).

James Rodriguez est incertain - touché à la jambe droite - chez les Cafeteros.

Dele Alli, lui, a recouvré la santé. Le milieu des Three Lions s'était blessé lors du premier match de son équipe dans la compétition (victoire 2-1 contre la Tunisie), et avait loupé les deux suivants (succès 6-1 devant le Panama et défaite 1-0 face à la Belgique).

La composition probable de la Colombie: Ospina - Arias, Y. Mina, D. Sanchez, Mojica - Uribe, C. Sanchez - Ju. Cuadrado, Quintero, Muriel - Falcao (c).

La composition probable de l'Angleterre: Pickford - Walker, Stones, Maguire - Trippier, Lingard, Henderson, Alli, A. Young - Sterling, Kane (c).