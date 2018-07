Le sélectionneur brésilien Tite a décidé de confier le brassard de capitaine à Joao Miranda pour le quart de finale à venir entre la Seleçao et la Belgique, vendredi soir à Kazan. Le défenseur de l’Inter avait déjà succédé à Marcelo et Thiago Silva lors du troisième match de poule face à la Serbie. Il avait été intronisé capitaine pour la première fois en septembre 2016, après le choix de Neymar de ne plus assumer ce rôle.