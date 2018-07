Belgique: Sauveurs face au Japon, Fellaini et Chadli débutent contre le Brésil

Leur entrée avait été déterminante dans la victoire obtenue in extremis lors du huitième de finale face au Japon (3-2). Fellaini et Chadli sont récompensés par une titularisation au moment d’affronter le Brésil. Du coup, Mertens et Carrasco débutent sur le banc.

Pour le reste, pas de surprise dans le 3-4-3 de Roberto Martinez avec une défense composée d'Alderweireld, Kompany et Vertonghen. Devant, Lukaku sera soutenu par Eden Hazard et De Bruyne.

Le onze belge : Courtois - Alderweireld, Kompany, Vertonghen - Meunier, Fellaini, Witsel, Chadli - De Bruyne, Lukaku, E.Hazard