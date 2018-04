Argentine : Sans Dybala ni Pastore, avec Lo Celso

Pourtant de retour sur le devant de la scène ces derniers jours avec la Juventus, Paulo Dybala ne fait pas partie de la sélection argentine pour les rencontres de préparation contre l'Italie et l'Espagne, les 23 et 27 mars. Jorge Sampaoli ne convoque pas non plus Mauro Icardi, puisque Lionel Messi est déjà accompagné par Gonzalo Higuain et Sergio Agüero.

Concernant les joueurs du PSG, Angel Di Maria est bien là et Giovani Lo Celso reste dans le groupe, tandis que Javier Pastore est oublié, à trois mois de la Coupe du monde.

[SELECCIÓN MAYOR] Con estos jugadores del fútbol local, Jorge Sampaoli completó la lista de convocados para los partidos ante Italia y España. pic.twitter.com/YVHflTxDji — Selección Argentina (@Argentina) March 12, 2018

Le groupe: Romero, Guzman, Caballero - Rojo, Funes Mori, Fazio, Otamendi, Acuna, Salvio, Tagliafico, Mercado, Bustos - Mascherano, Paredes, Lanzini, Lo Celso, Biglia, Banega, Di Maria, Pablo Pérez, Meza - Higuain, Messi, Agüero, Perotti, Pavon, Martinez.