Argentine-Sampaoli: "Je suis responsable"

Très critiqué après la lourde défaite de l’Argentine contre la Croatie jeudi soir (3-0), Jorge Sampaoli n’a pas voulu se défausser sur son gardien, Willy Caballero, auteur d’une énorme erreur sur l’ouverture du score d’Ante Rebic.

"Je suis celui qui prend la décision finale. Et je suis responsable de la défaite, parce que je suis l’entraîneur. Si j’avais fait les choses différemment, peut-être que cela se serait mieux passé. Je ne pense que cela soit juste de charger Caballero, a expliqué le sélectionneur argentin en conférence de presse. La Croatie a été excellente, mais ce premier but nous a cassés émotionnellement. On n’a pas réussi à inverser le cours des événements."