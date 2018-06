Anice Badri, la belle surprise tunisienne

Le 5 septembre 2017 restera à jamais gravé dans la mémoire d’Anice Badri. Au stade des Martyrs (Kinshasa) et devant 100 000 spectateurs en délire, l’ailier de l’Espérance de Tunis réussissait l’énorme performance d’égaliser à 2-2 face à la République Démocratique du Congo. Un coup de clim' qui permettait à la Tunisie d’obtenir un point inespéré au vue de la physionomie du match (2-0 pour la RD Congo à la 76ème minute). Une reprise du plat du pied parfaite presque synonyme de Coupe du Monde. Depuis cette date, le regard du public tunisien sur Anice Badri a changé.



Le joueur formé à Lille devient une alternative de plus en plus crédible et sa saison avec l’Espérance de Tunis, avec qu’il a été sacré champion de Tunisie, n’a fait que confirmer sa montée en puissance. A 27 ans, le natif de Lyon est dans la fleur de l’âge et semble avoir atteint un niveau de jeu extrêmement intéressant. Si bien qu’à quelques jours du début de la Coupe du Monde, Badri est attendu dans le onze de départ des Aigles de Carthage, en remplacement de la star Youssef Msakni. Ni plus, ni moins…

Pour en arriver là, Anice Badri a emprunté des chemins sinueux. Formé à Lille, l’international tunisien a dû s’exiler en Belgique pour faire ses preuves. C’est à Mouscron que l’intéressé marquera ses premiers buts et délivrera ses premiers caviars. Quatre saisons pleines durant lesquelles le Rhodanien aura marqué 22 buts et donné 6 passes décisives. Des prestations qui ont logiquement mis la puce à l’oreille de clubs huppés en Belgique. Badri n’en a cure et décide de rejoindre la… Tunisie où l’Espérance de Tunis lui fait les yeux doux. Un pas en arrière ? Pas vraiment. Badri rejoint un grand club d’Afrique et dispute la Ligue des Champions africaines. Il s’habitue à jouer avec la pression d’un club populaire et multiplie les bonnes prestations. Surtout, ses prestations lui ouvrent les portes de la sélection. D’abord remplaçant, Badri a su saisir les occasions pour s’imposer petit à petit. Surtout, l’ailier espérantiste a mis le turbo dans la dernière ligne droite pour s’inviter dans le onze de départ…

Buteur à trois reprises en neuf sélections, le joueur passé par Chasselay, Lyon et Saint-Priest durant sa formation est LE joueur tunisien du moment. Surtout, Badri est en passe de résoudre un casse-tête qui s’est posé au sélectionneur national, Nabil Maaloul : comment jouer sans Youssef Msakni ? Le capitaine et la star des Aigles de Carthage est forfait pour le Mondial russe suite à une rupture des ligaments croisés. Son absence a laissé un vide incommensurable mais à sa manière, Badri limite la casse.

Doté d’un gros volume de jeu, capable d’éliminer, vif et bon percuteur, Badri peut surtout se reposer sur une excellente frappe de balle. Un pied droit d’une précision chirurgicale qui a fait des ravages contre le Portugal et la Turquie en amical. Une arme non-négligeable pour le sélectionneur national. Surtout, Badri apporte du liant dans le jeu, n’hésite pas à dézoner lorsque la situation le demande et défend très bien en zone de replis. Tant de qualités qui ont redonné de l’espoir aux supporters tunisiens.

#CAFCL : Le Bijou de Anice Badri !!! L’Espérance (4 Pts) domine son adversaire 4-1 et prend les commandes de son groupe devant Kampala City (3),Township (3) et Al Ahly ferme la marche (1).@ESTuniscom @CafeBabSouika pic.twitter.com/eX6TPZkQdY — Les Aigles de Carthage 🇹🇳🦅 (@LADC_Officiel) May 15, 2018

Peu connu du grand public, Badri pourrait donc être l’une de ces belles surprises en Russie. « On souhaite passer ce premier tour et aller le plus loin possible, a récemment déclaré l’Aigle de Carthage. Il y a beaucoup de qualités dans cette équipe et on l’a vu lors des deux derniers matchs amicaux. A nous de rester concentré sur 90 minutes car on sait que la moindre se paiera cash en Coupe du Monde. Il nous reste un match amical face à l’Espagne pour être prêt le jour J. » L’Angleterre et la Belgique savent désormais à quoi s’attendre…





@Nizar_Hanini