Fed Cup : Mladenovic prend une claque

La déconvenue est, on l'imagine, de taille pour Kristina Mladenovic. Au lendemain de son éclatante victoire qui avait relancé l'équipe de France, revenue à hauteur des Américaines, la Tricolore a subi dimanche, à Aix-en-Provence, sans jamais trouver aucune réponse, la loi de Sloane Stephens, victorieuse sans appel de ce choc entre n°1 des deux équipes.

