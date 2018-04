Mladenovic: "Ça va être dur sans Noah"

La défaite concédée en demi-finale face aux Etats-Unis (2-3), ce week-end à Aix-en-Provence, a marqué la fin du capitanat de Yannick Noah à la tête de l'équipe de France de Fed Cup.

"C’était une aventure de dingue, juste magique, a confié Kristina Mladenovic en conférence de presse. Je n’ai que des choses exceptionnelles à dire par rapport à Yan. Ça va être dur sans lui, c’est un capitaine exceptionnel qui nous a énormément apporté. On a appris énormément à côté de lui, il nous a fait vibrer nous aussi."

Noah avait succédé à Amélie Mauresmo après la finale perdue en 2016 contre la République tchèque. "Le groupe c’est une douzaine de personnes avec lesquelles on a vécu des choses fantastiques mais je sais que ça continuera sans moi, a assuré celui qui est aussi le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. Je les remercie de m’avoir fait vivre de tels moments et merci pour leur confiance. J’étais leur supporter numéro un et je le serai toujours."