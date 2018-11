Les Tchèques encore sacrées

Pour la quatrième fois en cinq ans, les joueuses Tchèques ont remporté la Fed Cup, en dominant facilement les Américaines, tenantes du titre, à Prague (3-0).

C’est Katerina Siniakova, déjà tombeuse la veille d’Alison Riske, qui a apporté le point décisif dimanche, en dominant en trois manches très accrochées Sofia Kenin (7-5, 5-7, 7-5 en 3h44).

Une jeune Américaine (19 ans) inconsolable, après avoir obtenu deux balles de matches à 5-4 dans le troisième set. Et si les Américaines étaient privées de leurs meilleures joueuses, les Tchèques avaient elles enregistré le forfait de Petra Kvitova, malade, à la veille de cette finale.

CZECH REPUBLIC WINS!!!@K_Siniakova clinches an UNBELIEVABLE match 75 57 75 in 3 hours 44 minutes!#FedCup title No. 1️⃣1️⃣ for Czech Republic pic.twitter.com/jQfY129pIT