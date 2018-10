La certitude, petit à petit, se dessinait pour Lewis Hamilton. Comme souvent. Le Britannique, à trois Grands Prix de la fin de la saison, a décroché à Mexico son cinquième titre de champion du monde, son quatrième aussi en cinq ans. Sacré en 2008 à 23 ans, le voilà à nouveau récompensé 10 années plus tard, après d’autres couronnes en 2014, 2015 et 2017 (dans cet intervalle, seul Nico Rosberg, son coéquipier chez Mercedes, l’a empêché de réaliser le cinq à la suite). Quatrième sans forcer d’un Grand Prix remporté par Max Verstappen, Lewis Hamilton n’avait qu’à finir dans les sept premiers.

Cette cinquième fois amène le Britannique à la table de Juan Manuel Fangio, qui était jusqu’alors le seul à avoir été cinq fois champion du monde. Il dépasse Alain Prost et Vettel, et revient également à deux titres suprêmes de Michael Schumacher. Un beau symbole, aussi, pour celui à qui il a succédé chez Mercedes en 2013. Si la forte domination technologique des Flèches d’argent, depuis plusieurs saisons, rabaisse inexorablement ce type de dynastie, celle de Ferrari à l’époque "Schumi" n’était justement pas beaucoup plus glorieuse.

"C'était horrible"

"C’est un sentiment très étrange, sourit le désormais double champion du monde en titre (sur Canal+ Sport). On a accompli tant de travail au fil des courses, avec tous nos partenaires engagés autour de Mercedes et moi. Fangio l’avait aussi fait avec Mercedes, ça rend la situation surréaliste." La course a été difficile pour lui, malgré un bon départ qui l’a intercalé entre les deux Red Bull. Ensuite, les pneumatiques ont été un cauchemar pour tout le monde, et particulièrement pour Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. "C’était horrible, je ne sais pas ce qu’il s’est passé, poursuit le Britannique. Il fallait juste ramener la voiture à la maison. Je prends ce titre avec beaucoup d’humilité."

Les quatre victoires de suite Italie-Singapour-Russie-Japon - surtout cette dernière lorsque Vettel a dû se contenter à Suzuka de la sixième place - ont définitivement assis la poursuite du règne de Lewis Hamilton. Qui aurait même pu, d’ailleurs, abandonner dimanche, puisque Vettel n’a pas gagné (c’était aussi une condition obligatoire à la poursuite d’un suspense). L’Allemand, deuxième après avoir doublé Daniel Ricciardo à 10 tours de la fin (une casse moteur qui a privé Red Bull d’un doublé assuré), était abattu de voir la réalité en face en sortant de la voiture. Il a pourtant eu le temps de s’y préparer.