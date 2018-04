Vettel remet ça, Gasly marque de gros points

Sebastian Vettel réalise le début de saison rêvé au volant de sa Ferrari. Vainqueur en Australie avec un concours de circonstances très favorable il y a quinze jours, l’Allemand a remis ça ce dimanche à Sakhir mais en s’imposant cette fois en patron. Poleman de ce Grand Prix de Bahreïn, l’intéressé n’a jamais lâché la bride, lauréat logique malgré un tour ultime parcouru sous la menace directe de Valtteri Bottas et alors qu’il s’évertuait à garder sa monture chaussée de pneus lisses en piste.

Parti neuvième pour sa part après des qualifications moyennes et une pénalité de cinq places écopée pour un changement de boite de vitesses, Lewis Hamilton a su limiter la casse en se hissant sur le podium. Ce après avoir fait l’essentiel de son retard en l’espace de huit tours. Pour ce faire, le champion du monde sortant a bénéficié des abandons prématurés des Red Bull, Daniel Ricciardo ayant été victime d’une coupure moteur d’entrée de course quand Max Verstappen a subi une crevaison lourde de conséquences après un contact avec… Lewis Hamilton. Enfin le Britannique a profité de l’arrêt aux stands dramatique de Kimi Raïkkönen au 36e tour pour accrocher la troisième place et ne plus la lâcher.

Les teams Ferrari et Mercedes, ainsi, ont eu leur part du gâteau, bien surpris sans doute de voir le jeune espoir français Pierre Gasly s’inviter à leur table. Cinquième sur la grille, le Normand s’est offert une superbe quatrième position sous le drapeau à damiers, au volant d’une Toro Rosso compétitive certes, mais que l’on n’attendait pas forcément à pareille fête. Crédité de cinq Grands Prix la saison passée, l’ancien pilote de réserve s’offre là ses premiers points en F1, aux nez et aux barbes des Kevin Magnussen (Haas), Nico Hülkenberg (Renault) ou encore Fernando Alonso (McLaren), qui tous peuvent être satisfaits de leurs places. Au volant de sa Force India, Esteban Ocon, lui, accroche un point. Ce n’est pas le cas de Romain Grosjean (15e sur Haas) et de Charles Leclerc (14e sur Sauber).