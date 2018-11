Un Grand Prix au Vietnam en 2020

Le championnat du monde de Formule 1 va s'enrichir à parti de 2020 d'un Grand Prix du Vietnam qui se déroulera à Hanoï sur un circuit long de 5,565km. Une annonce a été effectuée en ce sens ce mercredi par Liberty Media qui gère le championnat. L'Asie continue donc de s'ouvrir à la F1 avec déjà des courses au Japon, en Chine et à Singapour. La volonté de s'ouvrir à un nouveau public reste plus que jamais d'actualité.

"We are thrilled to be here in Hanoi, one of the most exciting cities in the world"



More details on the 2020 #VietnamGP >> https://t.co/r7D21j8KqO pic.twitter.com/GIHhDRRSq3