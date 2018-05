Rosberg verrait bien Ricciardo chez... Ferrari !

Nico Rosberg a assisté en local au Grand Prix de Monaco, le week-end dernier. Très présent dans le paddock, le champion du monde 2016 a été questionné sur l'avenir du vainqueur, Daniel Ricciardo en fin de contrat avec Red Bull.

"Si vous me demandez où devraient aller les pilotes, j'enverrais Ricciardo chez Ferrari. Vettel et Daniel ont travaillé ensemble chez Red Bull une saison et je ne suis pas sûr que Vettel serait très content parce que Ricciardo avait été plus rapide que lui cette saison-là", a plaidé l'ancien pilote Mercedes.