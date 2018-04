Rosberg va pilote une Formule E 

Nico Rosberg a décidé d'investir en Formule E en tant qu'ambassadeur et actionnaire. Le champion du monde de F1 2016 va également piloter la nouvelle Formule E (deuxième génération) qui sera en piste la saison prochaine, en marge de l'épreuve de Berlin qui se déroulera le 23 mai prochain. Une monoplace Gen2 qui avait été présentée au salon de Genève.

"Je suis excité à l’idée de rouler à bord de la monoplace Gen 2. Ce sera génial d’essayer une auto qui illustre la mobilité électrique haute performance, mais également de voir si j’ai toujours l’aptitude du pilotage en moi", a expliqué le pilote allemand.

let’s rock Berlin!!! will be driving the @FIAFormulaE #Gen2 car at the #BerlinEPrix next month. let’s see if I still got it pic.twitter.com/yoRuJwCTbc