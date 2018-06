Renault confirme le départ de Red Bull vers Honda

Renault a pris acte de la décision de Red Bull de ne pas renouveler un partenariat qui prenait fin cette saison. L'écurie autrichienne d'un côté et le motoriste français de l'autre ont confirmé ce mardi matin la fin de leur aventure commune. Red Bull a ainsi annoncé son passage chez Honda en 2019 par un tweet quand Renault "salue ce partenariat", via un communiqué. L'écurie française considère cette évolution logique en raison des "aspirations respectives" des deux entités, à savoir à terme gagner le championnat.

Honda power from 2019! The Team to race with @HondaRacingF1 power units from next season https://t.co/bIDM1SOimf pic.twitter.com/KVZPDIeNoL