Quand Gasly chambre Alonso pour Honda

A peine arrivé et déjà dans la lumière, Pierre Gasly a réalisé une performance superbe pour terminer à la 4e place du Grand Prix de Bahreïn, dimanche. Une prestation saluée par l'ensemble du paddock mais qui fera sans doute moins rire du côté de McLaren. Car voir le bloc Honda aussi efficace après le calvaire vécu pendant 3 ans ne doit pas être si facile à accepter. Toujours est-il qu'à l'issue de la course, Gasly a lancé à la radio un: "maintenant on peut lutter" qui n'avait rien d'innocent. Il a en effet repris exactement le même terme que Fernando Alonso après sa 5e place en Australie, la première course avec le moteur Renault et plus le bloc Honda.

"Ils l'ont passé à la télé... (il rigole) Je peux seulement dire que Honda a réalisé un énorme pas en avant, même si je ne peux pas donner les chiffres", a-t-il rétorqué à Marca.