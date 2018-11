Perez: "Alonso, tu le mets dans une autre monoplace et il gagne le Mondial"

Fernando Alonso va dire adieu au monde de la Formule 1 à l'issue de la saison. Mais l'Espagnol va laisser un sentiment d'inachevé dans l'esprit de beaucoup de pilotes qui le considèrent comme l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur. "C'est dommage de le perdre. Cela symbolise les maux actuels de la F1 avec un des meilleurs pilotes du monde qui lutte en milieu de grille et qui cherche à entrer dans les points à chaque course. tu le mets dans une autre monoplace et il gagne le Mondial", a expliqué Sergio Perez, pilote Force India, pour crash.net.