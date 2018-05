Monaco donne des ailes à Ricciardo

La tendance des essais libres a été respectée. Daniel Ricciardo, nettement dominateur lors des trois séances préliminaires à Monaco, a encore aisément dominé les qualifications. Il décroche ainsi la deuxième pole position de sa carrière, la deuxième… à Monaco. C’est une confirmation globale pour les Red Bull, puisque Max Verstappen avait suivi son coéquipier à chaque fois. Problème, le gamin néerlandais s’est crashé en libres 3 et sa monoplace n’a pas été réparée à temps. Il partira donc dernier.

Derrière, Sebastian Vettel accroche la deuxième place et Lewis Hamilton la troisième, ce qui présage d’un beau suspense pour la suite du feuilleton au championnat du monde (17 points d’avance pour le Britannique par rapport à l’Allemand, 95 unités contre 78). Les équipiers sont placés dans le même ordre, avec Kimi Räikkönen quatrième et Valtteri Bottas cinquième. C’est donc une belle bagarre générale qui s’annonce au départ, avant peut-être le relatif ennui propre à la plus prestigieuse course du monde et son tracé étriqué entre les rails…

"Je veux absolument parachever tout ça"

"C'est super, exulte Ricciardo sur Canal+. Depuis jeudi, on va de plus en plus vite à chaque séance. Il y a encore beaucoup de feu en moi, je veux absolument parachever tout ça. » « On n’a jamais eu le rythme, regrette pour sa part Lewis Hamilton. Ce sera une très longue course, beaucoup de choses peuvent se passer." Espérons, en effet, que cette cuvée 2018 soit cette fois échevelée, par la grâce de faits de course. On se ravit, déjà, de la sixième place d’Esteban Ocon: "Ce n’était pas phénoménal, mais ça suffisait pour être sixième. C’est parfait. Il y aura l'ambition de marquer de gros points. On va essayer de bénéficier des conditions de course."

C’est qu’il nous ferait presque croire qu’il en a gardé sous le pied, le Normand de Force India. Et on retrouvera même deux Français dans le top 10, avec également Pierre Gasly 10e. Fernando Alonso, de retour après son intermède à Indianapolis l’an dernier, s’élancera lui au beau milieu de la troupe, septième. Charles Leclerc est 14e, Romain Grosjean 18e (15e temps, mais pénalisé de trois places). Et Max Verstappen dernier, donc. C’est peut-être de ce côté-là qu’il faudra chercher un éventuel accrochage pour pimenter le Grand Prix.