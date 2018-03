McLaren-Bouiller: "La Haas, c'est une Ferrari !" 

La performance des Haas lors du Grand Prix d'Australie n'est pas passée inaperçue. 4e et 5e lors de leur abandon (les deux pour une roue mal serrée) Magnussen et Grosjean semblaient en mesure de tenir le rythme des écuries de pointe. Ce n'est évidemment pas accepté par toutes les équipes de la même manière...

Ainsi, Eric Boullier, le patron de McLaren Renault semble très remonté. "On ne peut pas parler de surprise. Au vu du niveau auquel évoluait Ferrari l’an passé, ce n’est pas étonnant qu’ils disposent d’une bonne voiture. Il faut rappeler de temps en temps aux lecteurs d’AUTOhebdo que, sous la carrosserie de la Haas, c’est une Ferrari 100 % ! Chez Haas, on ne construit pas, on achète une voiture existante. Et quand la base vient de Maranello, elle ne peut pas être mauvaise…"

Gunter Steiner, le boss de Haas, n'est évidemment pas de cet avis...