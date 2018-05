McLaren-Alonso: "A Monaco, ce sont toujours les mêmes qui gagnent"

L'espoir est grand. Toujours. Encore plus à Monaco où les erreurs sont fatales. Tous les pilotes aiment venir en Principauté pour une course qui reste à part. "Monaco tend à niveler un peu les valeurs mais en même temps, on n'a jamais vu une équipe de deuxième partie de tableau l'emporter. On pense toujours que Monaco est spécial mais à la fin ce sont toujours les mêmes qui gagnent. Sur le podium, on retrouver Mercedes, Ferrari et Red Bull. Ici, il n'y a pas beaucoup de surprises", plaide un Fernando Alonso qui fera pourtant tout pour place sa McLaren-Renault le plus haut possible dimanche...