Leclerc domine les essais Pirelli pour Ferrari

Charles Leclerc a signé sur Ferrari le meilleur chrono des essais Pirelli, au terme des deux journées de tests organisées à Abu Dhabi mardi et mercredi. Le nouveau pilote de la Scuderia a pu tourner en 1’36"450, soit plus de trois dixièmes plus vite que son futur coéquipier Sebastian Vettel (1’36"812).

Au volant de la SF71H, le Monégasque a mis tout le monde d’accord chaussé de gommes hypertendres 2019, et avec pas moins de 135 tours à son actif sur le circuit de Yas Marina. Son homologue allemand avait lui roulé la veille avec des pneumatiques hypertendres de la saison écoulée.

Pierre Gasly n’a pas manqué non plus ses premiers pas de titulaire chez Red Bull, avec le cinquième chrono au cumul des deux sessions (1’37"916), cinq dixièmes derrière un Lance Stroll dont l’arrivée chez Force India n’est toujours pas officielle (1’37"415).

Le classement des deux journées d’essais:

Leclerc (Ferrari) 1'36"450

Vettel (Ferrari) 1'36"812

Bottas (Mercedes) 1'37"231

Stroll (Force India) 1'37"415

Gasly (Red Bull) 1'37"916

Verstappen (Red Bull) 1'37"947

Perez (Force India) 1'37"976

Norris (McLaren) 1'38"187

Sainz (McLaren) 1'38"547

Markelov (Renault) 1'38"590

Hülkenberg (Renault) 1'38"789

Russell (Williams) 1'38"802

Kvyat (Toro Rosso) 1'38"862

Delétraz (Haas) 1'39"069

Fittipaldi (Haas) 1'39"201

Kubica (Williams) 1'39"269

Räikkönen (Sauber) 1'39"878

Gelael (Toro Rosso) 1'40"435

Giovinazzi (Sauber) 1'40"435