La FIA réfléchit à l'introduction d'une Q4

Liberty Media, propriétaire des droits de la Formule 1, essaye de repenser la catégorie reine du sport automobile. Des nouveautés qui vont toucher à terme le design des monoplaces après quelques ajustements pour rapprocher les pilotes des spectateurs.

Cette fois, selon le quotidien Auto Motor und Sport, les dirigeants réfléchissent à scinder la séance de qualifications en quatre parties et non plus trois comme c'était le cas auparavant. La Q4 concernerait 8 pilotes qui pourraient lutter pour la pole position. Par ailleurs, il pourrait y avoir 23 courses au programme dès 2020.