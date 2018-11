Hamilton s’impose, Mercedes sacré

Lewis Hamilton a remporté ce dimanche le Grand Prix du Brésil, vainqueur là de sa 10e course de la saison pour porter son total en carrière à 72 victoires et offrir à Mercedes la couronne des Constructeurs pour la cinquième année consécutive.

Le pilote britannique a bénéficié d’un accrochage entre un Max Verstappen leader et un Esteban Ocon attardé en piste pour prendre les devants aux deux tiers du GP et ne plus quitter la tête.

Le Néerlandais du team Red Bull termine finalement deuxième, quand Kimi Räikkönen complète le podium sur Ferrari. Sebastian Vettel, lui, se contente de la sixième place, devant Charles Leclerc et Romain Grosjean. Pierre Gasly se classe 13e, Esteban Ocon 15e.