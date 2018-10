Hamilton régale quand Vettel se noie

Une fois encore, Ferrari s’est tiré une balle dans le pied tout seul… La séance de qualifications du Grand Prix du Japon a en effet été marquée par l’apparition de la pluie en fin de Q2. C’était encore praticable en début de Q3 et c’est là que l’écurie italienne s’est trompée en envoyant ses deux monoplaces en gommes intermédiaires quand les autres étaient en slicks… Hamilton en a profité pour signer le meilleur chrono devant Bottas pour une première ligne 100% Mercedes et un Verstappen (Red Bull) 3e.

Räikkönen (finalement 4e) et Vettel (9e) ont tout de même eu une opportunité en slicks mais il a fallu repasser par les stands et la piste était bien plus humide et donc piégeuse. "J’ai commis une petite erreur et ensuite c’était impossible de faire un tour décent", rageait le pilote allemand, qui devra cravacher en course pour revenir. La seule bonne nouvelle pour lui étant que la météo annonce du soleil dimanche pour la course… Cela s’annonce néanmoins très compliqué et l’écart risque bien de se creuser davantage encore avec un Lewis Hamilton plus proche que jamais d’un nouveau titre.

Une météo changeante qui a pleinement profité à Romain Grosjean (Haas). Le Tricolore a signé son meilleur résultat de la saison avec une très belle 5e place. Bonne pioche également pour les Toro Rosso avec Hartley 6e et Gasly 7e. Le clan français est d’ailleurs à la fête puisque Ocon s’est classé 8e. Ils seront donc tous à la lutte pour de gros points dimanche sur une piste que tous les pilotes adorent.