GP Mexique: Verstappen l'emporte, Hamilton champion du monde

Max Verstappen s'est adjugé le Grand Prix du Mexique dimanche. Mais surtout, Lewis Hamilton (Mercedes), en finissant quatrième de la course, est officiellement champion du monde pour la cinquième fois de sa carrière. Sebastian Vettel (Ferrari), deuxième, compte 64 points de retard sur le Britannique à deux courses du terme de la saison (358 points contre 294). Kimi Räikkönen (Ferrari) est troisième à Mexico, Valtteri Bottas (Mercedes) cinquième, Charles Leclerc (Sauber) septième. Chez les Français, Pierre Gasly (Toro Rosso) est 10e, Esteban Ocon (Force India) 12e et Romain Grosjean (Haas) 16e et dernier classé. Daniel Ricciardo, longtemps deuxième pour un doublé Red Bull, a dû abandonner sur casse moteur à 10 tours de la fin.