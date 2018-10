GP Japon: Vettel plus mario kart que DRS... 

Sebastian Vette et le F1 Circus sont arrivés au Japon. Le pilote Ferrari a été interrogé sur le fait qu'il n'y ait qu'une zone de DRS à Suzuka. Et cela ne semble guère le déranger. "Je ne suis pas un grand fan du DRS. Nous sommes au Japon, Mario Kart si vous vous souvenez, ce serait plus sympa de jeter des bananes plutôt que le DRS. Je n'aime pas ça, c'est artificiel, on devrait trouver un autre moyen de permettre aux monoplaces de se suivre de près plutôt que d'utiliser le DRS", a-t-il expliqué en conférence de presse.

Suzuka only has one DRS zone - should it have a second one?



