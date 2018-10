GP Japon-Vettel: "C'est une déception"

Une nouvelle déception pour Ferrari et Sebastian Vettel. Piégé par une mauvaise stratégie et une erreur en Q3, le pilote allemand va s'élancer de la 9e place dimanche pour le Grand Prix du Japon.

"On s'est rapidement retrouvé derrière en début de Q3, et mon erreur en fin de premier tour a créé une trop grosse différence. Ensuite, avec la pluie et la piste devenue glissante, il était impossible de faire un meilleur tour. Partir neuvième, c'est une déception, mais on a plus de vitesse que les voitures autour de nous. On a tout faire pour remonter le plus haut possible", a-t-il plaidé sur Canal+ Sport.