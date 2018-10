GP Japon: Toro Rosso et Honda chambrent Alonso 

Les deux Toro Rosso ont réussi une belle performance lors des qualifications du Grand Prix du Japon ce samedi à Suzuka. Hartley a terminé 6e et Gasly 7e ce qui représente la meilleure performance d'ensemble de l'équipe depuis l'introduction du moteur Honda (qui a apporté un nouveau bloc plus puissant ce week-end). Dans un tweet, l'écurie a lâché "Maintenant, nous pouvons lutter en Q3 !" Un référence très claire au propos de Fernando Alonso en Australie, la première course de McLaren avec le moteur Renault. Il avait terminé 5e et lancé à la radio "Maintenant, nous pouvons lutter".

N I C E



Now we can fight in Q3! #JapaneseGP #f1jp pic.twitter.com/jq9rWiKugV — Toro Rosso (@ToroRosso) 6 octobre 2018