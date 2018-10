GP Japon-Lerclerc: "Magnussen est, et sera toujours, stupide"

Charles Leclerc a vécu un Grand Prix du Japon particulièrement mouvementé. Il a notamment eu un accrochage inévitable avec un Kevin Magnussen (Haas) qui a change plusieurs fois de direction devant lui. Le Danois a subi une crevaison et a été contraint à l'abandon. "Magnussen est, et sera toujours, stupide", a lâché le Monégasque à la radio. Le pilote Sauber, qui rejoindra Ferrari l'an prochain, a ensuite ajouté: "Pour moi, c'est la même chose que pour Kimi et Max à Spa. Max avait bougé au tout dernier moment et tout le monde était d'accord pour dire que c'était dangereux de faire ça et que ce n'était plus permis. Etrangement, ça a été accepté aujourd'hui et je vais demander des réponses pour savoir ce que l'on a le droit de faire".

