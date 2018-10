GP Etats-Unis-Libres 3: La belle réponse de Ferrari

Après deux premières séances dominées par Lewis Hamilton (Mercedes), Sebastian Vettel (Ferrari) a signé le meilleur temps des Libres 3, ce samedi, au Grand-Prix des Etats-Unis.

Le pilote allemand a devancé son coéquipier Kimi Raïkkönen (+0"046), alors qu'Hamilton n'est pas très loin (+0"073).

Charles Leclerc (7e, +1"568) est dans le rythme, tout comme les Français Romain Grosjean (10e, +1"671), Esteban Ocon (11e, +1"765) et Pierre Gasly (12e, +1"916).

